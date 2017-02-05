В Афганистане за трое суток из-за схода лавин погибли почти 40 человек

Жертвами схода лавин после сильных снегопадов в Афганистане стали по меньшей мере 38 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, ссылающегося на данные афганских властей, не менее 38 человек погибли при сходе лавин за последние три дня.

Как заявил представитель министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Омер Мохаммади, в 22 провинциях страны прошли сильные снегопады, в результате разрушено 20 жилых домов. Он сообщил также о 20 пострадавших.

Ранее сообщалось, что как минимум 19 человек погибли в результате инцидентов, связанных с сильными снегопадами в афганской провинции Бадахшан на севере страны.

Из-за стихии затруднено движение на нескольких главных магистралях страны, в частности, на дороге, соединяющей Кабул и Кандагар, где из-за снега были заблокированы около 250 автомобилей и автобусов. На место происшествия направлены полиция и военнослужащие.

Источник: ria.ru

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter