Около 400 человек задержано в Турции по подозрению в связях с ИГ

Турецкая полиция провела массовые задержания подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» в 13 провинциях страны. Как сообщает сегодня телеканал HaberTurk, число задержанных составляет около 400 человек.

Сотрудники контртеррористических отделов региональных управлений безопасности одновременно провели десятки рейдов по местам проживания подозреваемых. Наибольшее число предполагаемых членов ИГ задержано в провинциях Шанлыурфа (150 человек), Анкара (60), Газиантеп (47), Бурса (46). В Конье ордера на задержание выданы на 75 человек, но обнаружить пока удалось только 37 из них. Рейды прошли также в Стамбуле, Измире и других регионах Турции.

Сообщается, что часть подозреваемых, среди которых есть иностранцы, занималась непосредственной подготовкой терактов и прорабатывала планы атак. Многие из них регулярно посещали Сирию, регионы, где действуют террористы и идут бои. В домах у задержанных найдено большое количество документации ИГ в печатном и электронном виде, книги исламистского и экстремистского содержания, огнестрельное оружие.

Все задержанные иностранцы направлены на допрос, после чего, как ожидается, будут выдворены из Турции.

Ранее местные СМИ сообщали лишь о задержаниях, проведенных в столице страны Анкаре.

Источник: tass.ru

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