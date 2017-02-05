Около 400 человек задержано в Турции по подозрению в связях с ИГ

Сотрудники контртеррористических отделов региональных управлений безопасности одновременно провели десятки рейдов по местам проживания подозреваемых. Наибольшее число предполагаемых членов ИГ задержано в провинциях Шанлыурфа (150 человек), Анкара (60), Газиантеп (47), Бурса (46). В Конье ордера на задержание выданы на 75 человек, но обнаружить пока удалось только 37 из них. Рейды прошли также в Стамбуле, Измире и других регионах Турции.
Сообщается, что часть подозреваемых, среди которых есть иностранцы, занималась непосредственной подготовкой терактов и прорабатывала планы атак. Многие из них регулярно посещали Сирию, регионы, где действуют террористы и идут бои. В домах у задержанных найдено большое количество документации ИГ в печатном и электронном виде, книги исламистского и экстремистского содержания, огнестрельное оружие.
Все задержанные иностранцы направлены на допрос, после чего, как ожидается, будут выдворены из Турции.
Ранее местные СМИ сообщали лишь о задержаниях, проведенных в столице страны Анкаре.
Источник: tass.ruНашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter