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На востоке Китая при пожаре в массажном салоне погибли 18 человек

  • 06.02.2017 09:36
На востоке Китая при пожаре в массажном салоне погибли 18 человек фото: YouTube

В результате пожара в массажном салоне на востоке Китая погибли 18 человек, еще столько же получили травмы. Об этом сообщает «Синьхуа».

Инцидент произошел в уезде Тяньтай провинции Чжэцзян в воскресенье. В заведении, где предоставлялись услуги бани и массажа ног, вспыхнул пожар, спустя полтора часа огонь был потушен.

На месте происшествия были найдены тела восьми погибших, еще 10 человек скончались в больнице. 18 пострадавших госпитализированы с различными травмами.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, как люди выпрыгивают из окон второго этажа.

Источник: lenta.ru

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