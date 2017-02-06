На востоке Китая при пожаре в массажном салоне погибли 18 человек

Инцидент произошел в уезде Тяньтай провинции Чжэцзян в воскресенье. В заведении, где предоставлялись услуги бани и массажа ног, вспыхнул пожар, спустя полтора часа огонь был потушен.
На месте происшествия были найдены тела восьми погибших, еще 10 человек скончались в больнице. 18 пострадавших госпитализированы с различными травмами.
На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, как люди выпрыгивают из окон второго этажа.
Источник: lenta.ruНашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter