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Министр иностранных дел Латвии отметил важность приоритетов РК в Совбезе ООН

  • 06.02.2017 12:39
Министр иностранных дел Латвии отметил важность приоритетов РК в Совбезе ООН

Одной из главных задач работы Казахстана в Совете Безопасности ООН является борьба с терроризмом.

Инициативу Президента Нурсултана Назарбаева об учреждении под эгидой ООН единой мировой сети противодействия международному терроризму и экстремизму поддержали страны-члены международной организации.

Для реализации этой задачи Глава нашего государства предложил разработать и принять всеобъемлющий документ ООН по борьбе с терроризмом. В эксклюзивном интервью нашему каналу Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил актуальность и важность этой инициативы.

Эдгарс Ринкевич, министр иностранных дел Латвии

- Хотел бы поздравить Казахстан с тем, что вы на два года стали членами Совета Безопасности ООН. Мы поддерживали кандидатуру Казахстана во время выборов в Совбез и считаем, что ваша страна будет работать, как конструктивный партнер в решении тех больших проблем, которые мы все видим в мире. И одна из проблем, это конечно борьба с терроризмом. Я думаю, что ваша инициатива о разработке общего подхода к антитеррористическим операциям – это интересная идея. Мы поддерживаем начало дискуссий. Но мы не всегда можем понять, кто террорист, кто повстанец, а кто борется за те или другие ценности. В этом случае я бы сказал, что если на уровне ООН резолюцией Генеральной Ассамблеи или резолюцией Совета Безопасности нам удалось бы разработать единые критерии, единый подход – это было бы хорошо»

Авторы: Майра Абдрахманова, Ренат Садыров

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