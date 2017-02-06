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Самолет Qatar Airways выполнил самый длительный прямой перелет

  • 06.02.2017 13:14
Самолет Qatar Airways выполнил самый длительный прямой перелет Фото: GETTY IMAGES

Лайнер авиакомпании Qatar Airways успешно завершил самый длительный в мире прямой полет из столицы Катара Дохи в новозеландский Окленд. Продолжительность полета составила 16 часов 15 минут.

Самолет Boeing 777-200 преодолел расстояние в 14,5 тыс. км и прибыл в аэропорт Окленда на 15 минут раньше графика. Из-за встречного ветра обратный путь может занять более 18 часов.

По традиции, пожарные поливали приземлившийся самолет водой из шлангов.

Как сообщил глава авиакомпании Акбар аль-Бакер, повышение цен на топливо не должно повлиять на решение Qatar Airways о запуске регулярного рейса по этому маршруту.

Директор аэропорта Оеленда Эдриан Литтлвуд отметил, что рейс может стать популярным среди новозеландцев, которые часто путешествуют в Европу.

По информации издания New Zealand Herald, по случаю успешного завершения рейса в Окленде пройдет торжественный банкет, на котором выступит новозеландская певица Кимбра.

Следующим рекордсменом может стать авиакомпания Singapore Airlines, которая собирается возобновить прямые полеты в Нью-Йорк в 2018 году. Этот рейс длится около 19 часов.

Источник: bbc.com

 
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