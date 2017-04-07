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США запустили более 50 ракет по военной базе в Сирии

  • 07.04.2017 22:50
США запустили более 50 ракет по военной базе в Сирии

Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с ударом США по базе сирийских правительственных войск.

Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в штаб-квартире ООН. Напомним, Америка запустила 59 ракет «Томагавк» по сирийской базе Шайрат армии президента Сирии Башара Асада. Власти США считают, что именно с этого аэродрома взлетел самолет, который впоследствии применил в провинции Идлиб химическое оружие.

При этом представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что российские военные были предупреждены заранее о предстоящих ракетных ударах. Вместе с тем, Дэвис уточнил, что по тем частям базы, где были военные России, удары не наносились.

Между тем многие российские СМИ окрестили обстрел авиабазы ВВС Сирии началом конца. Насколько оправданы такие высказывание и как поступок США скажется на мировой обстановке. На этот вопрос мы попросили ответить политолога Даурена Примбетова.

Даурен Примбетов, политолог

- Нельзя сказать, что авиаудары по Сирии неожиданность, потому что территория Сирии уже давно является полигоном для военных действии. Но надо отметить 3 момента, которые нужно не забывать. Первое - это то, что было проделано много работы для мирного урегулирования этих действии. Это Астанинский процесс, переговоры в Женеве и много вопросов СБ. Это все шаг назад в этом урегулировании. Во-вторых, то, что международные организации бессильны как-то повлиять на ситуацию в Сирии, в том числе СБ, когда игроками являются крупные державы. В третьих, то, что Дональд Трамп и его администрация хотела этими действиями показать, что до сих пор являются ключевыми игроками и до сих пор не хотят терять позиции в этом регионе.

- Как вы считаете, насколько реалистичны угрозы начала 3 мировой войны?

Даурен Примбетов, политолог

- О третьей мировой войне как-то бессмысленно и преждевременно говорить, потому что данное время, когда идет мировой кризис, это дорогое удовольствие и для всех сторон военных действии это и экономически, и политически невыгодно.

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