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В Швеции задержали второго подозреваемого в причастности к теракту

  • 08.04.2017 08:10
В Швеции задержали второго подозреваемого в причастности к теракту Фото: ria.ru

Полиция Швеции задержала второго подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. 

По информации телеканала SVT, мужчина был арестован в северном пригороде Стокгольма Хьюлста (Hjulsta). Как сообщается, он, предположительно, связан с другим задержанным по подозрению в причастности к атаке.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. На одежде мужчины обнаружили осколки стекла.

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