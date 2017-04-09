На западе Москвы столкнулись поезд и электричка

Пассажирский поезд Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись вечером в субботу на западе Москвы в районе Филевского парка на железнодорожном перегоне Кунцево-Фили. На данный момент за медицинской помощью обратились 50 человек, 12 из них госпитализированы.

Среди пострадавших, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, есть как граждане России, так и других государств.

По предварительным данным, в 22:16 мск машинист пригородного поезда Москва-Усово в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, из-за чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда.

За пригородным поездом следовал пассажирский поезд Москва-Брест, машинист которого также экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.

Источник: tass.ru