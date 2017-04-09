Жертвами взрыва в египетском городе Танта стали 15 человек

По данным СМИ, взрыв прогремел у церкви «Мар Гиргис». Танта находится в провинции Гарбия в центре дельты Нила.
Источник: ria.ru
Взрыв прогремел в воскресенье рядом с церковью в египетском городе Танта, 15 человек погибли, более 50 пострадали, сообщает телеканал «Аль-Арабиа».
По данным СМИ, взрыв прогремел у церкви «Мар Гиргис». Танта находится в провинции Гарбия в центре дельты Нила.
Источник: ria.ru
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