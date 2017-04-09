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Антитеррористический рейд проходит в Стокгольме

  • 09.04.2017 16:07
Антитеррористический рейд проходит в Стокгольме фото: 24kz

Полиция Стокгольма провела две спецоперации по задержанию подозреваемых в организации теракта, произошедшего 7 апреля. В ходе рейда были задержаны 4 человека.

Однако официального подтверждения о том, связаны ли эти люди с нападением, пока не поступало. Напомним, в пятницу днем грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. 

Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда погибли четыре человека, 15 получили различные травмы. 10 человек еще остаются в больницах. Власти расценивают произошедшее как теракт. Исполнитель преступления задержан. Ранее местные власти заявили, что злоумышленнику 39 лет. 

Андерс Торнберг, глава службы безопасности Швеции

- Мы повысили уровень террористической угрозы до 3-го уровня. Это означает, что может произойти еще один теракт подобный пятничному. Спецслужбы внимательно следят за безопасностью, в случае необходимости предпримут надлежащие меры, касающиеся этого вопроса.

Источник: Хабар 24

 
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