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Граждан Казахстана среди пострадавших в Москве нет

  • 09.04.2017 17:41
Граждан Казахстана среди пострадавших в Москве нет Фото: Хабар 24

По предварительной информации МЧС России, граждан Казахстана среди пострадавших в результате столкновения поездов в Москве нет. 

Напомним, ЧП произошло накануне. В аварии пострадали 50 человек, 12 госпитализированы, 6 находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, машинист электрички, чтобы предотвратить наезд на человека, начал экстренное торможение, из-за чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда. За ним следовал пассажирский поезд Москва – Брест, его машинист также начал экстренно тормозить, но расстояние оказалось недостаточным, и столкновения избежать не удалось. 

С рельсов сошли 4 вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда. Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий этой аварии.

Источник: Хабар 24 

 
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