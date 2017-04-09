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В Египте в центре Александрии обезврежено взрывное устройство

  • 09.04.2017 19:56
В Египте в центре Александрии обезврежено взрывное устройство Фото: Хабар 24

Полиции удалось обезвредить взрывное устройство, заложенное в одном из центральных районов египетского города Александрия, где несколько часов назад в соборе Святого Марка был совершен теракт. Об этом ТАСС сообщил представитель управления безопасности северной столицы страны.

По его информации, подразделения гражданской обороны обнаружили взрывное устройство, заложенное рядом с местным университетом. Представитель силовой структуры отметил, что саперы обезвредили его на месте.

С разницей в несколько часов в городах Танта и Александрия на севере страны сегодня были совершены террористические атаки в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Вербное (Пальмовое) воскресенье. Согласно последним данным министерства здравоохранения Египта, жертвами терактов, осуществленных боевиками-смертниками, стали 44 человека, более 100 получили ранения. В Танте (провинция Гарбия) погиб 31 человек, в Александрии - 13.

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