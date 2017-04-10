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Японские ученые намерены пробурить всю земную кору

  • 10.04.2017 16:21
Японские ученые намерены пробурить всю земную кору Фото: unnatural.ru

Группа ученых из Японского центра морских наук и технологий (JAMSTEC) заявили о своем намерении впервые пробурить всю земную кору и достигнуть мантии.

Исследователи планируют взять пробы из этой геологической оболочки, которая до сих пор недоступна для непосредственного изучения. Об этом сообщает издание Gizmodo. Для этой цели будет использовано геологоразведовательное судно Chikyū, которое обладает буровой колонной длиной десять тысяч метров. Как пишет Лента.ру, это позволяет ему делать сверхглубокие скважины.

Согласно задумке, бур должен сначала преодолеть четыре километра от поверхности до дна океана, а затем просверлить земную кору толщиной шесть километров. Прежде чем приступить к осуществлению проекта, ученые хотят определить возможные места бурения. Одним из них является район, находящийся к северу-востоку от Гавайских островов. В сентябре геологи исследуют структуру коры в этом месте с помощью сейсмических волн, чтобы определить точку для сверления.

По оценке специалистов, самый поздний срок начала бурения - 2030 год. Ученые надеются, что изучение мантии позволит разработать более совершенные системы прогнозирования землетрясений. Кроме того, геологи будут лучше понимать свойства границы Мохоровича, где земная кора переходит в мантию.

Источник: Казинформ

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