Греция заинтересована в привлечении туристов из Казахстана

В ходе встречи были обсуждены вопросы установления и развития логистических и транспортных связей между двумя странами, а также приоритетные области сотрудничества в области туризма на предстоящий период.

В своем выступлении А. Волков напомнил о проведении Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, которую посетят участники из туристских, экспертных и политических кругов со всего мира, в том числе и из Греции.

Посол отметил, что Казахстан также может интересовать греков с точки зрения спортивного и экологического туризма, различными видами ландшафта, нетронутыми и заповедными зонами. Казахстанский дипломат напомнил, что с 1 января 2017 года для граждан Греции действует безвизовый режим для въезда в нашу страну сроком до 30 календарных дней.

В свою очередь, Е. Кундура выразила заинтересованность в привлечении казахстанских туристов не только для семейного морского отдыха, но и для проведения медицинского, оздоровительного, познавательного и религиозного туризма (паломничество). Она отметила, что живым мостом для развития дружественных связей могла бы выступить и многочисленная греческая диаспора, проживающая в Казахстане.

С учетом взаимного интереса, министр выразила готовность посетить Казахстан в ближайшее время для обсуждения вопросов межведомственного сотрудничества и подписания соответствующего Меморандума.