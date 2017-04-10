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Греция заинтересована в привлечении туристов из Казахстана

  • 10.04.2017 17:30
Греция заинтересована в привлечении туристов из Казахстана Фото: sorvemsia.ru

В Афинах состоялась встреча посла Казахстана Алексея Волкова с министром туризма Греции Еленой Кундура.

В ходе встречи были обсуждены вопросы установления и развития логистических и транспортных связей между двумя странами, а также приоритетные области сотрудничества в области туризма на предстоящий период.

 В своем выступлении А. Волков напомнил о проведении Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане,  которую посетят участники из туристских, экспертных и политических кругов со всего мира, в том числе и из Греции.

Посол отметил, что Казахстан также может интересовать греков с точки зрения спортивного и экологического туризма, различными видами ландшафта, нетронутыми и заповедными зонами. Казахстанский дипломат напомнил, что с 1 января 2017 года для граждан Греции действует безвизовый режим для въезда в нашу страну сроком до 30 календарных дней.

В свою очередь, Е. Кундура выразила заинтересованность в привлечении казахстанских туристов не только для семейного морского отдыха, но и для проведения медицинского, оздоровительного, познавательного и религиозного туризма (паломничество). Она отметила, что живым мостом для развития дружественных связей могла бы выступить и многочисленная греческая диаспора, проживающая в Казахстане.

С учетом взаимного интереса, министр выразила готовность посетить Казахстан в ближайшее время для обсуждения вопросов межведомственного сотрудничества и подписания соответствующего Меморандума. 

Источник: strategy2050.kz
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