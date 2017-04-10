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Генеральный прокурор прибыл с рабочим визитом в Австрию

  • 10.04.2017 20:50
Генеральный прокурор прибыл с рабочим визитом в Австрию

Региональный хаб по борьбе с глобальными угрозами планируют создать в Казахстане. Об этом сообщил Генеральный прокурор Жакип Асанов во время рабочего визита в Австрию.

В Вену он прибыл с исполняющим обязанности ректора Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре Наилем Ахметзакировым. О планах по открытию хаба Жакип Асанов рассказал на встрече с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньером.

На базе регионального центра специалисты стран Центральной Азии и СНГ будут изучать методы борьбы с терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми, а также наркотрафиком. Генсекретарь ОБСЕ поддержал проект и пообещал оказать необходимое содействие.

Ламберто Заньер, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

- Мы считаем, проект регионального хаба очень своевременным. В ОБСЕ его полностью поддерживают. На встрече с Генеральным прокурором мы обсудили, какая именно помощь от нас требуется. Для борьбы с глобальными угрозами нужно объединяться. Мы готовы делиться своим опытом.

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