В теракте в Стокгольме подозревается 39-летний уроженец Узбекистана

За 9 дней с начала апреля четыре крупных теракта унесли жизни десятков человек, сотни пострадали.

Взрывы в Петербурге, Александрии и Танте, а также давка в Стокгольме, когда в качестве инструмента террора использовали грузовик, еще долго будут будоражить сознание людей.

Жители Стокгольма продолжают нести цветы к месту, где в пятницу произошел теракт, в котором погибли четыре человека. Задержанный подозреваемый - 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Еще в феврале этого года он был объявлен в розыск как укрывающийся от депортации.

Шведская полиция подтвердила, что задержанный поддерживает экстремистские организации. Сейчас в стране усилен контроль на границах. Грузовик стал излюбленным оружием террористов. Эта атака с использованием фуры стала пятой после Ниццы, Берлина, Иерусалима и Лондона.

Тем временем в египетской Танте прошли первые похороны погибших в теракте. Церемония отпевания была проведена в той же церкви, где прогремел первый взрыв, который унес жизни 27 человек. Еще одни похороны практически одновременно в Александрии, здесь террорист-смертник взорвал себя у входа в коптский кафедральный собор. Погибли 17 человек, в том числе и четверо стражей порядка. Ответственность за оба теракта взяла на себя радикальная группировка ТГИЛ. В Египте объявлен трехдневный траур. Президент страны объявил чрезвычайное положение.

Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Арабской Республики Египет

- Необходимо предпринять несколько шагов, первым из которых будет объявление чрезвычайного положения в стране на три месяца после завершения необходимых юридических и конституционных процедур. Мы объявляем это только для того, чтобы защитить и обезопасить наше государство и предотвратите любое вмешательство в него.

В России же продолжают расследовать петербургский теракт. По данным агентства «Рейтер», его предполагаемый исполнитель Джалилов ездил в Турцию. Зачастую территория страны используется как перевалочный пункт для доставки завербованных лиц в районы Сирии, занятые террористами. Был ли Джалилов в Сирии пока точно неизвестно.

Автор: Фариза Болатбек