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МИД Казахстана призвал к поддержке Астанинского и Женевского процессов по Сирии

  • 10.04.2017 22:30
МИД Казахстана призвал к поддержке Астанинского и Женевского процессов по Сирии

Глава казахстанского МИДа заявил, что республика предлагает расширить круг стран, которые участвуют в Астанинском процессе.

По словам Кайрата Абдрахманова, официальная Астана сейчас ждет от государств-гарантов процесса информации о планировавшейся ими встречи в Тегеране, а затем и о саммите в столице Казахстана. Он запланирован на 3-4 мая. 

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