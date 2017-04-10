По словам Кайрата Абдрахманова, официальная Астана сейчас ждет от государств-гарантов процесса информации о планировавшейся ими встречи в Тегеране, а затем и о саммите в столице Казахстана. Он запланирован на 3-4 мая.
МИД Казахстана призвал к поддержке Астанинского и Женевского процессов по Сирии
- 10.04.2017 22:30
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Глава казахстанского МИДа заявил, что республика предлагает расширить круг стран, которые участвуют в Астанинском процессе.
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