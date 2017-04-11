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КНДР объявил о готовности принять решительные меры в ответ на действия США

  • 11.04.2017 22:09
КНДР объявил о готовности принять решительные меры в ответ на действия США

Колебания цен на нефтяном рынке все сложнее объяснять чисто рыночными причинами. Изменение политической обстановки в нефтяных регионах, трудности с поставками, военные действия даже на границе с добывающей страной сразу же сказываются на стоимости бочки углеводородов.

Сейчас внимание в мире приковано к ситуации в Юго-Восточной Азии, а она грозит серьезными осложнениями. Накануне стало известно о том, что командование ВМС США приняло решение вернуть к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем. Фариза Болатбек разбиралась – не перерастёт ли противостояние в войну.

Пхеньян готов принять решительные меры в ответ на действия США. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел КНДР. Так ведомство отреагировало на решение США направить авианосную группу к берегам Корейского полуострова.

Решение отправить ударную группу военно-морских сил к берегам Корейского полуострова было принято Вашингтоном неожиданно, сразу после удара по Сирии. Сегодня же начались совместные американо-южнокорейские учения, которые продлятся до 21 апреля. В них принимают участие около четырех тысяч военнослужащих и 50 морских судов. Что это? Случайное совпадение, начало конфликта или же демонстрация силы?

Адиль Каукенов, политолог

- Военный конфликт далеко не так вероятен, как может показаться. Потому что у Северной Кореи есть ядерные электростанции, которые в случае конфликта могут быть взорваны. Во-вторых, у Северной Кореи есть серьезный покровитель, серьезный союзник в лице КНР.

Главный и, пожалуй, единственный союзник Пхеньяна - Китай, оказывавший политическую поддержку и выступавший категорически против силового решения северокорейской проблемы, в понедельник договорился с Сеулом применить жесткие санкции против Северной Кореи, если она вновь проведет ядерные испытания.

Адиль Каукенов, политолог

- Пекин тоже очень часто недоволен тем, что Северная Корея является траблмейкером, источником постоянных проблем, т.к Китаю очень важно, чтобы его отношения с Западом были как можно ровные, т.к именно западные страны США и ЕС являются основным рынком сбыта для китайских товаров. Собственно говоря, к этим же вещам и относится предупреждение Пекина к Северной Корее и аппелирование его о том, что есть своего рода договоренности и с Южной Корей.  

Возобновление старой геополитической игры прежде всего связано с началом активных торгов, считают эксперты. В Пхеньяне, к примеру, отлично понимают катастрофический исход войны для себя и не заинтересованы в эскалации конфликта. Постоянные угрозы оружием со стороны коммунистического режима, по мнению аналитиков, это необходимость удовлетворять внутренние запросы, а также расчёт на финансовую и материальную помощь в обмен на переговоры.

Автор: Фариза Болатбек

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