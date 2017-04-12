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Число погибших при теракте в Санкт-Петербурге выросло до 15

  • 12.04.2017 16:23
Число погибших при теракте в Санкт-Петербурге выросло до 15 Фото: ria.ru

Один из пострадавших при взрыве в петербургском метро в ночь на среду умер в больнице, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

- Сегодня в 00:35 в Военно-медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших, написала она в своем микроблоге в Twitter.

Таким образом, общее количество погибших при теракте выросло до 15, включая самого смертника.

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» прогремел днем 3 апреля. Еще один, на «Площади Восстания», удалось предотвратить. При взрыве пострадали более 100 человек.

По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, он оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания» и после этого взорвал себя в поезде. По уголовному делу задержаны восемь подозреваемых, среди которых есть женщина.

Источник: ria.ru

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