На места в законодательном органе претендуют более 7 тысяч кандидатов. Они надеются войти в Национальное собрание страны. Выборы проходят по одномандатной мажоритарной системе. Претенденты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в нижнюю палату парламента. Остальным придется пройти через второй тур голосования, где для победы необходимо получить простое большинство голосов. По мнению экспертов, треть электората поддержит представителей движения президента «Вперед, республика!». Ожидается, что депутаты, представленные этим политическим движением, займут до 427 мест в парламенте. «Республиканцам» прочат 115 мест. 15 кресел могут достаться «Национальному фронту». Избирательные участки будут открыты до 18 часов по местному времени. В ряде крупных городов – Париже, Лионе, Марселе, Тулузе и Нанте – проголосовать можно будет до 20 часов.
Во Франции стартовал первый тур парламентских выборов
- 11.06.2017 18:50
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Первый тур парламентских выборов стартовал во Франции.
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