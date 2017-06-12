В Австралии откроют первую тюрьму для террористов

Правда, свой голос отдали всего четверть населения. Из них «за» высказались 97%. По мнению пуэрториканских властей, вхождение в состав США - единственный способ бороться с тяжелым экономическим кризисом в стране. Впрочем, результаты референдума не обязывают власти Пуэрто-Рико запускать процедуру присоединения. Окончательное решение будет за конгрессом США.

Отметим, это уже пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико. 5 лет назад больше половины избирателей проголосовали за присоединение к США. Но американский конгресс не предпринял никаких действий. Сейчас архипелаг - это свободно ассоциированное с США государство.

Амалия Диаз, студентка:

- Я проголосовала за присоединение. Верю, что это пойдет на благо страны. Сейчас ситуация в Пуэрто-Рико тяжелая. Молодежь массово уезжает сразу после окончания университетов.

Во Франции тем временем завершился первый тур парламентских выборов. Уверенно лидирует движение президента Эммануэля Макрона «Республика идёт вперёд». Выборы отметились рекордно низкой явкой. Эксперты опасаются, что на второй тур избирателей придет еще меньше. Хотя, по их оценкам, и без него уже сейчас понятно, что господствовать в парламенте будут сторонники Макрона, а значит мощной оппозиции в парламенте не будет, и новоизбранный президент сможет без проблем проводить реформы.

В Австралии откроют первую в стране тюрьму для террористов. Власти считают, что это позволит остановить распространение радикальных убеждений. В спецучреждении будут соблюдать условия строгого режима. На строительство тюрьмы планируют выделить 47 миллионов долларов. Кстати, сейчас за распространение террористической идеологии в Австралии под стражей содержатся больше 30 человек. Все они отбывают наказание в обычных тюрьмах штата Новый Южный Уэльс.

В Брюсселе один из фешенебельных ресторанов предлагает посетителям пообедать в воздухе. Гостей ресторана вместе с поварами и официантами на специальной платформе поднимают на высоту 40 метров. Посетителей привязывают к своим стульям ремнями безопасности. И как только они достигают самой высокой точки, команда поваров начинает приготовление блюд. В меню самые разные изыски из мяса и овощей. Впрочем, за экзотическую и довольно экстремальную трапезу придется раскошелиться на 300 евро.