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На складе пиротехники в Мексике произошел взрыв

  • 14.06.2017 07:52
На складе пиротехники в Мексике произошел взрыв Фото: © Flickr / Tobias

Не менее четырех человек погибли и 12 получили ранения во вторник в результате взрыва на складе пиротехники в Мексике, сообщает портал Sin Embargo.

По данным СМИ, взрыв прогремел на одном из рынков в муниципии Сумпанго. К месту прибыли машины скорой помощи из близлежащих населенных пунктов. Несколько ангаров, где производилась пиротехника, полностью разрушены.

Официально данные о жертвах пока не подтверждаются. Комиссия по безопасности штата Мехико лишь сообщила, что ранения получили два человека.

Взрывы пиротехники с трагическими последствиями весьма часты в Мексике. Так, в марте в городе Тультепек погибли четыре человека от взрыва опасной продукции, в декабре там же взорвалась ярмарка пиротехники, в результате чего погибли более 40 человек.

Источник: ria.ru

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