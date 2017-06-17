Больше 200 боевиков уничтожили за 3 недели филиппинские военные

Об этом сообщают местные власти. При этом потери были и среди силовиков, погибли около 60 солдат, есть жертвы и среди мирного населения.

Между тем, из захваченных районов города освободили порядка 1500 граждан. В зоне конфликта остаются не менее 600 человек.

Напомним, ТГИЛ захватила Марави в конце прошлого месяца. В боях по захвату участвовали около 500 боевиков. Сразу после произошедшего президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на территории всей южной провинции Минданао.