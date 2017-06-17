Полиция: 58 человек пропали без вести при пожаре в многоэтажке Лондона

Число пропавших без вести при пожаре в высотном доме на западе Лондона составляет 58 человек. Об этом заявил журналистам представитель полиции Лондона Стюарт Канди.

«К сожалению, в настоящее время насчитывается 58 пропавших в ту ночь в Grenfell Tower и которые, предположительно, погибли», - сказал Канди.

По его словам, в число пропавших входят 30 погибших, о которых сообщалось ранее. Канди отметил, что эти люди находились в доме в ночь пожара и, предположительно, все они погибли.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона – Северном Кенсингтоне – произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 – в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.

Источник: РИА Новости