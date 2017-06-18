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Жертвами лесных пожаров в Португалии стали уже 25 человек

  • 18.06.2017 10:59
Жертвами лесных пожаров в Португалии стали уже 25 человек Фото: EPA

Жертвами лесных пожаров в Португалии стали по меньшей мере 25 человек, большинство из них погибли в огненной ловушке, когда их автомобили оказались заблокированы на охваченной огнем дороге.

В результате сильнейшего лесного пожара в центральной части Португалии в субботу, по последним данным, погибли 25 человек, еще 20 человек, в том числе пожарные, ранены.

Премьер-министр страны Антониу Кошта назвал происходящее «великой трагедией». Ранее он сообщал, что подтверждена гибель 24 человек.

- Число погибших еще может увеличиться, - предупредил глава правительства, выступая в в штаб-квартире службы гражданской обороны, передает Франс пресс.

Государственный секретарь по вопросам внутренних дел Жорже Гомеш говорил журналистам, что 16 погибших сгорели заживо в своих автомобилях на автотрассе в муниципалитете Педроган-Гранди на востоке страны. Они пытались покинуть район лесных пожаров.

Еще трое задохнулись в дыму. Все они - обычные граждане, а не пожарные.

Мэр одного из населенных пунктов ранее сказал журналистам, что для того, чтобы обезопасить все поселки, которым угрожает огонь, не хватает пожарных.

Огонь распространяется с большой скоростью, двигаясь одновременно с четырех направлений, говорил Гомеш. От него пострадали несколько деревень.

Президент страны Марселу Ребелу ди Соза отправился в район бедствия, чтобы встретиться с семьями погибших. Он заявил, что пожарные сделали «все, что могли».

В нескольких регионах Португалии жара в последние дни превышала 40 градусов.

Лесные пожары часто происходят в Португалии, однако чаще всего в августе, когда на территории страны устанавливается сухая и жаркая погода. Год назад в их тушении принимали участие около 4 тысяч пожарных и 26 самолетов.

В прошлые годы от пожаров больше страдала северная, лесистая часть Португалии.

Источник: bbc.com

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