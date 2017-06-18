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Организаторы павильона США на ЭКСПО-2017 высказались о перспективах сотрудничества с РК

  • 18.06.2017 12:15
Организаторы павильона США на ЭКСПО-2017 высказались о перспективах сотрудничества с РК

Организаторы павильона США на ЭКСПО-2017 в Астане высказались о перспективах дальнейшего сотрудничества с Казахстаном. Последняя выставка ЭКСПО в Америке проходила в 1984 году. 

Соединенные Штаты не были официальным членом Бюро международных выставок с 2001 года. И прошло более тридцати лет с тех пор, как в последний раз Всемирная выставка проводилась в США. ЭКСПО-2017 в казахстанской столице стало стимулом для участия в подобных масштабных, международных проектах. Сейчас Америка участвует в предвыборной кампании за право проведения ЭКСПО-2023. 

Марджери Краус, член Совета павильона США на ЭКСПО-2017

- Много людей из Казахстана и США объединили свои усилия, чтобы это мероприятие состоялось, чтобы открыть американский павильон на ЭКСПО-2017. К нам приходит много людей. Для нас, кто является другом Казахстана уже много лет, это шанс показать, как мы любим вашу страну, и показать, почему США и Казахстан должны быть такими хорошими друзьями. Мы надеемся это начало новой фазы наших отношений. 

Томас Файерсон, представитель компании Baker&McKenzie 

- Мы очень сильно поддерживаем развитие экономических связей между Соединенными Штатами и Казахстаном. В ЭКСПО-2017, мы думаем, что Казахстан развивает очень большие возможности для американских инвесторов. Очень рады сотрудничать с Казахстаном, и надеемся на дальнейшее развитие такого сотрудничества. 

Автор: Ренат Садыров

 
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