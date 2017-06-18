Иракские войска начали наступление на Старый город в Мосуле
- 18.06.2017 14:30
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Иракская армия заявила о начале наступления на Старый город Мосула - последний район, находящийся под контролем ТГИЛ.
Согласно сообщению, спецвойска продвигаются с запада, а федеральная полиция - с юга.
По данным ООН, в Старом городе остаются до 100 тысяч мирных жителей. Им сказали по возможности покинуть город.
За последние две недели, по подсчетам организации, в западной части Мосула погибли около 230 мирных жителей. Некоторые стали жертвами авиаударов и обстрелов, других при попытке бегства из города застрелили снайперы ТГИЛ.
Те, кому удалось бежать, рассказывали о жутких условиях жизни в городе: по их словам, у местного населения заканчивается еда и вода. Операция иракских сил по освобождению Мосула, которую поддерживают США, длится уже девятый месяц. Боевики организации ТГИЛ город с лета 2014 года.
Источник: bbc.com
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