Число погибших в лесных пожарах в Португалии достигло 43

Число жертв лесных пожаров в Португалии достигло 43 человек, сообщает издание Publico со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

Ранее сообщалось о 39 погибших и 59 пострадавших.

В субботу в некоторых регионах страны температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. Пламя быстро распространилось, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.