Число погибших в лесных пожарах в Португалии достигло 43
- 18.06.2017 15:25
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Число жертв лесных пожаров в Португалии достигло 43 человек, сообщает издание Publico со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.
Ранее сообщалось о 39 погибших и 59 пострадавших.
В субботу в некоторых регионах страны температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. Пламя быстро распространилось, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.
Источник: ria.ru
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