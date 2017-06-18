Число погибших в результате лесных пожаров в Португалии вновь увеличилось

Число погибших в результате лесных пожаров в Португалии к юго-востоку от города Коимбра возросло до 57 человек.

Количество пострадавших составило 59 человек. В связи с происходящим в Португалии глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности членов Европейского союза оказать помощь стране в борьбе с лесными пожарами. Для этого уже запущен механизм гражданской защиты ЕС, передает RT.

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