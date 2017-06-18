Число погибших в результате лесных пожаров в Португалии вновь увеличилось - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Число погибших в результате лесных пожаров в Португалии вновь увеличилось

  • 18.06.2017 18:50
Число погибших в результате лесных пожаров в Португалии вновь увеличилось vsluh.net

Число погибших в результате лесных пожаров в Португалии к юго-востоку от города Коимбра возросло до 57 человек.

Количество пострадавших составило 59 человек. В связи с происходящим в Португалии глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности членов Европейского союза оказать помощь стране в борьбе с лесными пожарами. Для этого уже запущен механизм гражданской защиты ЕС, передает RT

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

В Португалии объявлен траур по погибшим при лесных пожарах В Португалии объявлен траур по погибшим при лесных пожарах
Число погибших в лесных пожарах в Португалии достигло 43 Число погибших в лесных пожарах в Португалии достигло 43
Жертвами лесных пожаров в Португалии стали уже 25 человек Жертвами лесных пожаров в Португалии стали уже 25 человек
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.