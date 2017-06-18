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Главой МИД Южной Кореи впервые стала женщина

  • 18.06.2017 19:40
Главой МИД Южной Кореи впервые стала женщина TravelAsk

Главой МИД Южной Кореи впервые в истории страны стала женщина.

Сегодня в Сеуле прошла официальная церемония назначения Кан Гён Хва на пост министра иностранных дел. Президент страны Мун Чже Ин предложил ее кандидату в конце мая в рамках формирования нового правительства после победы на выборах главы государства. Для официального назначения кандидатура Кан Гён Хва должна была быть согласована в парламенте. Слушания по этому вопросу прошли 7 июня. Однако итогового документа в администрацию президента представлено не было, а это сравнимо с одобрением.

Отметим, Кан Гён Хва родилась в 1955 году в Южной Корее. Свою карьеру в министерстве иностранных дел и торговли будущая глава ведомства начала в 1998 году. 

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