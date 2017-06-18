26 пассажиров рейса China Eastern пострадали из-за турбулентности

В результате турбулентности на борту самолёта China Eastern Airlines пострадали 26 человек.

Самолёт выполнял маршрут Париж - Куньмин, все пострадавшие были госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, некоторые получили переломы, пишет RT.

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