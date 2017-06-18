В Йемене 24 человека погибли в результате авиаудара

Отметим, в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с того времени в стране убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,5 тысячи детей и около 2 тысяч женщин, передает Хабар 24.