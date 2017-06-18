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В Йемене 24 человека погибли в результате авиаудара

  • 18.06.2017 22:20
В Йемене 24 человека погибли в результате авиаудара КП в Украине

По меньшей мере 24 мирных жителя стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Саада. Трагедия произошла накануне вечером. Удар был нанесен по рынку эль-Машнак в районе Шада.

Отметим, в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с того времени в стране убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,5 тысячи детей и около 2 тысяч женщин, передает Хабар 24

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