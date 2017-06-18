Британия начнёт официальные переговоры по Брекситу 19 июня

Министр по делам Брексита Дэвид Дэвис отправится в Брюссель, где встретится с представителем ЕС Мишелем Барнье. Вместе они дадут старт переговорам о выходе Великобритании из Евросоюза, которые, как ожидается, завершатся в течение двух лет, передает RT.