Министр по делам Брексита Дэвид Дэвис отправится в Брюссель, где встретится с представителем ЕС Мишелем Барнье. Вместе они дадут старт переговорам о выходе Великобритании из Евросоюза, которые, как ожидается, завершатся в течение двух лет, передает RT.
Британия начнёт официальные переговоры по Брекситу 19 июня
- 18.06.2017 23:15
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Власти Великобритании начнут официальные переговоры по Брекситу с представителями Европейского союза 19 июня.
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Британия начнёт официальные переговоры по Брекситу 19 июня
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