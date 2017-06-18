Британия начнёт официальные переговоры по Брекситу 19 июня - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Британия начнёт официальные переговоры по Брекситу 19 июня

  • 18.06.2017 23:15
Британия начнёт официальные переговоры по Брекситу 19 июня News Front

Власти Великобритании начнут официальные переговоры по Брекситу с представителями Европейского союза 19 июня.

Министр по делам Брексита Дэвид Дэвис отправится в Брюссель, где встретится с представителем ЕС Мишелем Барнье. Вместе они дадут старт переговорам о выходе Великобритании из Евросоюза, которые, как ожидается, завершатся в течение двух лет, передает RT

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Зарина Дияс выиграла травяной турнир в Великобритании Зарина Дияс выиграла травяной турнир в Великобритании
Зарина Дияс вышла в финал турнира в Великобритании Зарина Дияс вышла в финал турнира в Великобритании
EXPO 2017: Состоялось открытие павильона Великобритании EXPO 2017: Состоялось открытие павильона Великобритании
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.