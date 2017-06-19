Британия и Евросоюз официально начинают переговоры по Brexit

Великобритания и Евросоюз в понедельник официально начинают переговоры по Brexit, спустя почти год после референдума, прошедшего 23 июня, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС.

Команда, ответственная за переговоры, во главе с министром по делам Brexit Дэвидом Дэвисом в понедельник отправится из Лондона в Брюссель для встречи с европейскими коллегами.

Накануне первой встречи с представителями ЕС Дэвис подчеркнул, что несмотря на слухи о том, что якобы ЕС готовы к переговорам о возвращении Британии в союз, «нет сомнений в том, что Британия покидает Европейский союз, претворяя в жизнь итоги исторического референдума».

«Теперь начинается тяжелая работа. Мы должны обеспечить сделку, которая будет во благо для всех частей Соединенного Королевства», - заявил он, добавив, что выход из ЕС даст Британии возможности обеспечить новое яркое будущее.

Источник: РИА Новости