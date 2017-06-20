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Правительство Франции ушло в отставку

  • 20.06.2017 07:58
Правительство Франции ушло в отставку ukrinform.ru

Правительство Франции ушло в отставку по итогам прошедших парламентских выборов, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на France Info.

Отмечается, что премьер-министр страны Эдуар Филипп передал президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке кабмина.
По данным портала, Макрон ее принял и назначил Филиппа главой нового правительства.
Также французский лидер поручил премьеру сформировать новый кабинет министров страны к вечеру 21 июня.
Отставка правительства после парламентских выборов - негласная политическая традиция во Франции, которая, тем не менее, не прописана в законодательстве страны.
Источник: www.inform.kz

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