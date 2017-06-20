Правительство Франции ушло в отставку

Отмечается, что премьер-министр страны Эдуар Филипп передал президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке кабмина.

По данным портала, Макрон ее принял и назначил Филиппа главой нового правительства.

Также французский лидер поручил премьеру сформировать новый кабинет министров страны к вечеру 21 июня.

Отставка правительства после парламентских выборов - негласная политическая традиция во Франции, которая, тем не менее, не прописана в законодательстве страны.

Источник: www.inform.kz