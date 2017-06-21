Смертник устроил взрыв на центральном вокзале Брюсселя

В Брюсселе произошел теракт. Небольшой взрыв был совершен террористом-смертником в здании центрального вокзала. Сразу же после взрыва в него стреляли военные.

Премьер-министр страны Шарль Мишель призвал бельгийцев следовать инструкциям властей. Станция и прилегающий исторический центр города были эвакуированы, район оцеплен полицией.

Уровень террористической угрозы в бельгийской столице остается на предпоследней отметке «3», что означает: теракты возможны и вероятны. С таким риском повторения возможных терактов город живет с 24 марта 2016 года, когда от взрывов в аэропорту и метро погибли 32 человека.

Жанат Эрнст, корреспондент, Twitter@ZhanatErnst:

- По предварительным данным, во вторник вечером на центральном вокзале Брюсселя был нейтрализован неизвестный с поясом смертника, который устроил небольшой взрыв в здании вокзала. Он был ликвидирован военными, которые находились в этот момент на вокзале. Сразу же после взрыва площадь вокруг вокзала, прилегающие к нему улицы, центральная площадь Брюсселя Гранд-Плас были оцеплены. Оттуда были эвакуированы люди. По словам представителя федеральной прокуратуры Брюсселя Эрика Ван дер Сипта, произошедшее классифицируется как теракт.

Эрик Ван дер Сипт, представитель федеральной прокуратуры Брюсселя:

- Сразу же после взрыва военные стреляли в него, в результате он был нейтрализован. Мы рассматриваем этот инцидент как террористический акт. Кроме самого взрывавшего, на месте больше никто не пострадал. Расследование идет, ситуация под контролем, и мы гарантируем безопасность нашим гражданам.

Жанат Эрнст, корреспондент, Twitter@ZhanatErnst:

- Федеральная прокуратура Бельгии пока не называет имени и фамилии того, кто устроил небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя. Известно лишь, что это был мужчина 30-35 лет, в белой рубашке и черных брюках. По некоторым данным, в руках он держал чемодан. В результате теракта, кроме самого ликвидированного, никто не пострадал.

Авторы: Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов.