Нападение в Турку расследуют как теракт

Нападение мужчины с ножом на прохожих в городе Турку в пятницу расследуется как теракт.

Об этом сообщила в финская Центральная криминальная полиция.

«Случившее расследовалось как убийство, но из-за полученных в течение ночи дополнительных данных теперь оно квалифицировано как убийства, совершенные в целью терроризма, а также попытки таких убийств», - говорится в сообщении. «Полиция выяснила личность нападавшего. Это - 18-летний гражданин Марокко», - добавили там.

В ходе нападения, подтвердили в ведомстве, погибли двое финских граждан, восемь человек ранены. Среди раненых есть один гражданин Италии и двое шведов.

Сотрудники правоохранительных органов в пятницу открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан. В течение минувшей ночи полиция задержала еще четырех человек, из связь с нападавшим на прохожих выясняется.

В аэропорту Хельсинки, в портах и на вокзалах усилены меры безопасности в связи с инцидентом.

Источник: ТАСС