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В Австралии разработали стратегию защиты мест скопления людей от терроризма

  • 20.08.2017 16:11
В Австралии разработали стратегию защиты мест скопления людей от терроризма Фото: © REUTERS/David Gray

Защитой общества от террористических угроз должны заниматься не только силовые структуры, но и муниципальные власти, и бизнесмены.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл на воскресной презентации национальной «Стратегии защиты мест массового скопления людей от терроризма».

Работа над этим документом началась после прошлогоднего теракта в Ницце, где преступник за рулем грузовика умышленно сбивал людей на набережной. Впоследствии в ряде других крупных городов были совершены аналогичные теракты.

- Мы определили критерии, по которым муниципальные власти, администрации различных учреждений, владельцы предприятий и торговых точек смогут оценить уязвимость своих объектов для таких террористических атак, - пояснил Тернбулл, уточнив, что правоохранительные органы будут оказывать всяческое содействие в проведении подобных оценок и предлагать рекомендации по укреплению безопасности.

К числу самых важных задач городских властей Тёрнбулл отнес установку бетонных тумб по периметру многолюдных пешеходных зон и торговых центров. 

- Невозможно добиться 100% гарантии защиты, но можно многое сделать для повышения уровня безопасности каждого объекта, - подчеркнул глава правительства Австралии.

Источник: ТАСС

 
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