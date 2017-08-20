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Король Марокко помиловал 415 человек

  • 20.08.2017 19:44
Король Марокко помиловал 415 человек Фото: © Chris Jackson/Getty Images

Король Марокко Мухаммед VI помиловал 415 человек, ранее приговоренных к разным видам наказания судами страны.

Указ монарха коснулся в том числе 13 человек, которые были осуждены за терроризм. Об этом в воскресенье сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP) со ссылкой на министерство юстиции.

Мухаммед VI помиловал заключенных по случаю Дня революции короля и народа, который отмечается 20 августа по всему Марокко. 13 человек, осужденных по статье «Терроризм», были вовлечены в программу «Примирение», направленную на противодействие идеям экстремизма и терроризма в обществе, сообщило агентство.

Отмечаемая дата знаменует «единение монарха и всех подданных марокканского королевства» и напоминает об августовских событиях 1953 года, когда население Марракеша, Касабланки и Уджды восстало в знак протеста против действий французских колонизаторов, пытавшихся сместить султана Мухаммеда бен Юсефа (отца короля Хасана II), который затем был изгнан из страны вместе с семьей.

Источник: ТАСС
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