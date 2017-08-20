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Число жертв оползня в Сьерра-Леоне выросло почти до 500 человек

  • 20.08.2017 20:50
Число жертв оползня в Сьерра-Леоне выросло почти до 500 человек Фото: © AFP 2017 / Saidu Bah

Число погибших в результате оползня в столице Сьерра-Леоне городе Фритауне возросло до 499 человек, передает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 461 жертве, в том числе 156 детях.

Сильные ливни в Сьерра-Леоне 14 августа привели к наводнению и сходу оползня, в результате которых в столице страны Фритауне погибли более 400 человек. Число пропавших без вести достигло 600. Поисковые работы продолжаются. Заблокированными в своих домах остаются жители более 1 тысячи домохозяйств. Согласно данным Международного комитета Красного Креста, в результате удара стихии около 3 тысяч человек могли потерять свои дома и остаться на улице.

 
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