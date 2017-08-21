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Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку

  • 21.08.2017 12:49
Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.
«Я подаю в отставку в связи с тем, что баллотируюсь в президенты. Я не имею морального права занимать этот пост. Сегодня после обеда я намерен подать заявление об уходе на имя президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева», - сказал он.
Также Жээнбеков сообщил, что за время работы правительства под его руководством были исполнены поставленные задачи. Он отметил, что кабинет министров не вмешивался в политические процессы и занимался только экономикой.
Напомним, что сегодня ЦИК зарегистрировала Жээнбекова в качестве кандидата на пост президента. Он является кандидатом в президенты от партии СДПК.
Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября 2017 года.
Источник: kabar.kg

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