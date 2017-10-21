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Антониу Гутерриш выступил с обращением по случаю предстоящего Дня ООН

  • 21.10.2017 09:25
Антониу Гутерриш выступил с обращением по случаю предстоящего Дня ООН podrobnosti.ua

24 октября отмечается День ООН. Его празднуют с 1948 года после вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций. По случаю предстоящего Дня ООН Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выступил с обращением.

Он назвал серьезные проблемы, с которыми сталкивается наш мир. Эскалация конфликтов и неравенство, экстремальные погодные явления и крайняя нетерпимость, угрозы в области безопасности, включая ядерное разоружение, волнуют мировую общественность. Антониу Гутерриш призвал преодолеть разногласия для изменения будущего и пожелал, чтобы концепция «Мы, народы» стала реальностью. Делегации разных стран присоединяются к обращению Главы ООН.

Дурга Прасад Бхаттарай, Постпред Непала при ООН:

- Мир и безопасность, развитие и права человека. Каждый день мы обсуждаем эти и другие вопросы, решение которых иногда бывает сложным. К примеру, тема ядерного разоружения всегда в повестке дня ООН. Без прекращения ядерных испытаний, невозможно достичь мира и безопасности. Непал и Казахстан тесно сотрудничают в ООН. Наша страна, как и Казахстан, является центром мира и разоружения в своем Азиатско-Тихоокеанском регионе. У нас общие цели и задачи. Вопросы изменения климата также остаются главными в повестке дня ООН.

Автор: Ренат Садыров, Нью-Йорк, США

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