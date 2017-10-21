Как передают местные СМИ, первая атака произошла в одной из мечетей Кабула. Радикал подорвал себя во время пятничной молитвы, после чего последовала стрельба. Ответственность за случившееся взяла на себя ТГИЛ. Еще один взрыв также с участием смертника произошел в мечети в провинции Гур. Там жертвами экстремистов стали дети, женщины и госчиновники. Затем взрыв прогремел в богатом районе столицы, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства. Информации о жертвах и разрушениях нет. Кто стоит за нападением, тоже не известно.
Сразу три взрыва прогремели в Афганистане
- 21.10.2017 13:08
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Жертвами террористов стали по меньшей мере 72 человека. Около сотни получили различные ранения.
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