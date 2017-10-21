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Мадрид решил отстранить от власти правительство Каталонии

  • 21.10.2017 21:36
Мадрид решил отстранить от власти правительство Каталонии Delfi

Кабмин Испании на экстренном заседании принял решение отстранить от власти правительство Каталонии, в том числе главу женералитета Карлеса Пучдемона, заявил премьер Испании Мариано Рахой на пресс-конференции в субботу.

«Мы попросим сенат дать разрешение правительству принять следующие решения: во-первых, отстранить председателя правительства Каталонии, вице-председателя и остальных советников, которые в него входят», - объявил Рахой.
«Не приостанавливается ни автономия, ни самоуправление Каталонии. Отстраняют от власти людей, которые поставили это самоуправление за рамки закона, конституции и статута» - пояснил премьер.

Он указал, что «администрация женералитета останется обычной администрацией, но под руководством новых назначенных властей».

Рахой объявил целью проведение выборов в Каталонии – «как только мы вернемся к нормальной ситуации». «Срок - шесть месяцев, это максимум», - добавил он.

Источник: ria.ru

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