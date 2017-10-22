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В штате Пенсильвания неизвестный расстрелял четырёх человек на баскетбольной площадке

  • 22.10.2017 08:07
В штате Пенсильвания неизвестный расстрелял четырёх человек на баскетбольной площадке © AP Photo / Mel Evans

Неизвестный устроил стрельбу на баскетбольной площадке в американском городе Честер штата Пенсильвания.

По данным RT, злоумышленник скрылся с места происшествия. Полиция занимается расследованием инцидента.

Отмечается, что при стрельбе пострадали четыре человека.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

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