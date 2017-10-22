В штате Пенсильвания неизвестный расстрелял четырёх человек на баскетбольной площадке

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Неизвестный устроил стрельбу на баскетбольной площадке в американском городе Честер штата Пенсильвания.

По данным RT, злоумышленник скрылся с места происшествия. Полиция занимается расследованием инцидента. Отмечается, что при стрельбе пострадали четыре человека. Подробности произошедшего пока неизвестны.

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