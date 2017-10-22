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В Словении проходит первый тур выборов президента

  • 22.10.2017 10:20
В Словении проходит первый тур выборов президента © Sputnik

Словения в воскресенье выбирает пятого по счету президента после выхода из состава Югославии в 1991 году.

В первом круге голосования участвуют 9 кандидатов, пять из которых - женщины, лидером гонки является действующий президент.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) 1,7 миллиона словенцев обладают избирательным правом. Участки в воскресенье будут открыты c 7.00 (11.00 по времени Астаны) до 19.00 (23.00 по времени Астаны). С 17 по 19 октября в республике прошло досрочное голосование для тех, кто по различным причинам не сможет прийти к избирательным урнам, на нем свою волю изъявили всего 28,2 тысячи человек или 1,65% электората, что по данным республиканского избиркома, на 0,3% больше чем на выборах 2012 года.

Источник: РИА Новости 

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