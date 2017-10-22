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В Японии начались выборы в парламент

  • 22.10.2017 14:08
В Японии начались выборы в парламент Григорий Сысоев

По всей Японии в воскресенье открылись около 47 тыс. избирательных участков для голосования на досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

Голосование продлится до 20.00 (17.00 по времени Астаны), но на некоторых избирательных участках выборы завершатся раньше из-за приближения тайфуна «Лан».

По итогам голосования будут избраны 465 депутатов, 289 из которых - по одномандатным округам, а 176 - по партийным спискам. Всего на места в нижней палате парламента страны претендуют 1180 кандидатов.

По результатам опросов, японцы отдают предпочтение Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Синдзо Абэ и партии «Комэйто».

В этом году к голосованию впервые допустили граждан Японии в возрасте от 18 лет, ранее возрастной порог составлял 20 лет.

Источник: ИА «Росбалт»

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