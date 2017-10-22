В Японии начались выборы в парламент

Голосование продлится до 20.00 (17.00 по времени Астаны), но на некоторых избирательных участках выборы завершатся раньше из-за приближения тайфуна «Лан».
По итогам голосования будут избраны 465 депутатов, 289 из которых - по одномандатным округам, а 176 - по партийным спискам. Всего на места в нижней палате парламента страны претендуют 1180 кандидатов.
По результатам опросов, японцы отдают предпочтение Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Синдзо Абэ и партии «Комэйто».
В этом году к голосованию впервые допустили граждан Японии в возрасте от 18 лет, ранее возрастной порог составлял 20 лет.
Источник: ИА «Росбалт»