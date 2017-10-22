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В Египте в бою с террористами погибли почти 60 полицейских

  • 22.10.2017 15:02
В Египте в бою с террористами погибли почти 60 полицейских © AFP 2017 / Mohamed el-Shahed
МВД Египта подтвердило гибель 16 сотрудников полиции в результате нападения боевиков в районе эль-Вахат к западу от Каира.
Еще 13 человек получили ранения.
 
Ранее египетские СМИ сообщали о гибели 58 сотрудников правоохранительных органов.
 
Напомним, в пятницу отряд полиции и сил общей безопасности проводили спецоперацию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат. По дороге к предполагаемому лагерю боевиков колонна с полицейскими была атакована стрелковым оружием, минометами и гранатометами.
 
Сотни людей по всей стране вышли на улицы, чтобы проститься с погибшими. Сейчас ведется расследование.
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