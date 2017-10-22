В Египте в бою с террористами погибли почти 60 полицейских

МВД Египта подтвердило гибель 16 сотрудников полиции в результате нападения боевиков в районе эль-Вахат к западу от Каира.

Еще 13 человек получили ранения.

Ранее египетские СМИ сообщали о гибели 58 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в пятницу отряд полиции и сил общей безопасности проводили спецоперацию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат. По дороге к предполагаемому лагерю боевиков колонна с полицейскими была атакована стрелковым оружием, минометами и гранатометами.

Сотни людей по всей стране вышли на улицы, чтобы проститься с погибшими. Сейчас ведется расследование.