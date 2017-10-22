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Президент Афганистана рассказал журналистам США о помощи Казахстана

  • 22.10.2017 16:10
Президент Афганистана рассказал журналистам США о помощи Казахстана Фото: Zuma/TASS

Во время своего недавнего визита в США Президент Афганистана Ашраф Гани провел брифинг в Совете по международным отношениям (CFR).

Выступая в авторитетном «мозговом центре» Америки, он рассказал о помощи Казахстана. Беседа с журналистами и экспертами длилась около двух часов. Афганский лидер рассказал о борьбе с террористическими группировками, взаимоотношениях с США и другими странами. «Без мира между Афганистаном и Пакистаном политического урегулирования достичь сложно. Я протягиваю руку талибским группам и приглашаю их на политическую дискуссию», - сказал Ашраф Гани. Он отметил, что только политический диалог, а не конфликт может положить конец насилию.

Как сообщает наш собственный корреспондент в США Майра Абдрахманова, во время беседы об экономической ситуации в Афганистане Ашраф Гани отметил реальную помощь Казахстана, которая позволила улучшить показатели.

Ашраф Гани, президент Афганистана:

- Два года назад наш импорт из Казахстана составлял 35 миллионов долларов. В этом году он составляет 350 миллионов долларов. Казахстанская пшеница является наиболее конкурентоспособной. Нам не нужно импортировать какую-либо пшеницу из Пакистана. И, напротив, плата, которую мы платили в Карачи в прошлом году, составила 1,2 миллиарда долларов. В этом году это 200 миллионов долларов. Афганистан - это диверсифицированное место. Вы знаете, если люди думают, что одна страна может положить конец нашему экономическому росту, нашей интеграции, им нужно подумать. Но у всех нас есть что-то общее.

Авторы: Майра Абдрахманова, Ренат Садыров, США

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