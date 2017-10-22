Ее участники недовольны ситуацией с лесными пожарами. За неполные пять месяцев жертвами стихии в Португалии стали 108 человек, а власти, по мнению протестующих, бездействуют. В ответ на митинг последовала реакция. Власти обязались направить на помощь пострадавшим от пожаров более 400 миллионов евро. Кроме того, правительство приняло решение нанять лесничих для поддержания лесов и предотвращения возгораний. Об этом было объявлено на заседании кабинета министров. Отмечается, что прошло оно под председательством нового главы МВД. Напомним, его предшественник ушел в отставку.
Массовая акция протеста прошла в Лиссабоне
- 22.10.2017 23:05
-
Крупная акция протеста прошла в центре Лиссабона.
- День
- Неделя
- Месяц
Последние новости
-
23:05
Массовая акция протеста прошла в Лиссабоне
-
22:00
Пограничники пресекли попытку незаконного транзита сельскохозяйственных животных
-
20:40
Определились победители турнира по мини-футболу Khabar Cup 2017
-
20:28
Республиканский турнир по бильярду Khabar Cup 2017 прошел в Астане
-
20:00
В Караганде растет число отказов от вакцинации детей
-
18:55
Жанат Жакиянов выбыл из ТОП-20 рейтинга после поражения
-
17:15
В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
-
16:10
Президент Афганистана рассказал журналистам США о помощи Казахстана
-
15:02
В Египте в бою с террористами погибли почти 60 полицейских
-
14:08
В Японии начались выборы в парламент
-
13:14
Почта Польши выпустила марку в честь EXPO 2017
-
12:29
Стихи Абая прозвучали в Поднебесной
-
11:03
Республиканский турнир «Khabar Cup-2017» проходит в Астане
-
10:20
В Словении проходит первый тур выборов президента
-
09:25
В Марокко при столкновении фургона и грузовика погибли шесть человек
-
08:07
В штате Пенсильвания неизвестный расстрелял четырёх человек на баскетбольной площадке
-
07:02
Только на южной части территории Казахстана ожидается погода без осадков
-
23:30
Страны соглашения ОПЕК+ в сентябре выполнили его на рекордные 120%
-
22:38
Определены победители первых детских Паралимпийских игр
-
21:36
Мадрид решил отстранить от власти правительство Каталонии
-
20:23
Комитет гражданской авиации приостановил полеты самолетов Ан-28 компании East Wings
-
19:18
Бекман Сойлыбаев улучшил свои позиции в рейтинге Boxrec
-
18:05
Завершился заключительный этап совместных учений «Боевое братство-2017»
-
17:15
Посол РК в Венгрии встретился с премьер-министром Сербии
-
16:04
Федерация тяжелой атлетики РК прокомментировала годичную дисквалификацию сборной Казахстана