Массовая акция протеста прошла в Лиссабоне

Ее участники недовольны ситуацией с лесными пожарами. За неполные пять месяцев жертвами стихии в Португалии стали 108 человек, а власти, по мнению протестующих, бездействуют. В ответ на митинг последовала реакция. Власти обязались направить на помощь пострадавшим от пожаров более 400 миллионов евро. Кроме того, правительство приняло решение нанять лесничих для поддержания лесов и предотвращения возгораний. Об этом было объявлено на заседании кабинета министров. Отмечается, что прошло оно под председательством нового главы МВД. Напомним, его предшественник ушел в отставку.