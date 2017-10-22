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Массовая акция протеста прошла в Лиссабоне

  • 22.10.2017 23:05
Массовая акция протеста прошла в Лиссабоне report.az

Крупная акция протеста прошла в центре Лиссабона.

Ее участники недовольны ситуацией с лесными пожарами. За неполные пять месяцев жертвами стихии в Португалии стали 108 человек, а власти, по мнению протестующих, бездействуют. В ответ на митинг последовала реакция. Власти обязались направить на помощь пострадавшим от пожаров более 400 миллионов евро. Кроме того, правительство приняло решение нанять лесничих для поддержания лесов и предотвращения возгораний. Об этом было объявлено на заседании кабинета министров. Отмечается, что прошло оно под председательством нового главы МВД. Напомним, его предшественник ушел в отставку. 

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